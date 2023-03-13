Кляпининъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпининъ Гаврила

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Отец

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кляпининъ Маркелъ

Мать: Кляинина Федора

Дурасовка
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