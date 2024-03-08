Шукин Александр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукин Александр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шукин Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шукин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шукина Матрёна (Мария)

Мехово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шукина Матрёна (Мария)

Смерть
Неизвестно
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