Шукин Александр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шукин Митрофан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шукин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шукина Матрёна (Мария)
Мехово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шукина Матрёна (Мария)
Смерть
Неизвестно