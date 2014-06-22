Степанова Алёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Алёна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2014

Отец: не указан

Мать: Степанова Светлана Александровна