Юркевич (Помельникова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич (Помельникова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1919

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919

Отец: Помельников Василий Илларионович

Мать: Помельникова Анна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркевич Александр Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорожинский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макешин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.03.1941

Дочь: Анисимова (Макешина) Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Макешин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Макешин Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Макешин Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
14.06.1953

Сын: Дорожинский Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дорожинский Иван Иванович

Смерть
30.05.1999

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