Юркевич (Помельникова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1919
Дата смерти30.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1941
Дочь: Анисимова (Макешина) Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Макешин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Макешин Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Макешин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
14.06.1953
Сын: Дорожинский Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Дорожинский Иван Иванович
Смерть
30.05.1999