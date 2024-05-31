Анохина (Мельникова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Мельникова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Левашово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анохина Анна Петровна

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анохина Мария Петровна

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Анохин Василий Петрович

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Анохин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Анохин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Анохин Василий Петрович

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Анохин Илья Петрович

Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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