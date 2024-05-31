Анохина (Мельникова) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анохина Анна Петровна
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анохина Мария Петровна
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Анохин Илья Петрович
Отец ребёнка: Анохин Пётр Михайлович