Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

KK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Татьяна Ивановна

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