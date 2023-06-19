Бабин Василий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1888 ст.
Дата смерти30.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1888 ст.
Отец: Бабин Ермолай Арсеньевич
Мать: Бабина Домна Кировна
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Карманова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Яковлевна
Смерть
30.12.1957