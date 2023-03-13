Кулешова (Серкова) Ирина (Орина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти10.03.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Серковъ Василей
Мать: Серкова Агрофена
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кулешовъ Макаръ
Отец ребёнка: Кулешовъ Петръ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Севастьянова Авдотья
Отец ребёнка: Кулешовъ Петръ
Рождение ребёнка
28.03.1784
Дочь: Кулешова Матрена
Отец ребёнка: Кулешовъ Петръ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Курлейцева Авдотья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешовъ Петръ
Смерть
10.03.1821