Кулешова (Серкова) Ирина (Орина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Серкова) Ирина (Орина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

10.03.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Серковъ Василей

Мать: Серкова Агрофена

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кулешовъ Макаръ

Отец ребёнка: Кулешовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Севастьянова Авдотья

Отец ребёнка: Кулешовъ Петръ

Рождение ребёнка
28.03.1784

Дочь: Кулешова Матрена

Отец ребёнка: Кулешовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Курлейцева Авдотья

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешовъ Петръ

Смерть
10.03.1821
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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