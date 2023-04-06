Филиппова (Разсадникова) Анна
Место рождения
Дата рождения1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Разсадниковъ Ѳеодоръ
Мать: Александра Абрамова
Рождение ребёнка
21.09.1869
Сын: Филипповъ Иванъ
Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лобанова Марія
Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй
Рождение ребёнка
20.06.1875
Дочь: Филиппова Агрофена
Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй
Рождение ребёнка
23.06.1876
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй
Рождение ребёнка
?.09.1882
Сын: Филипповъ Максимъ
Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй
Рождение ребёнка
25.03.1885
Сын: Филипповъ Георгій
Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Алексѣй