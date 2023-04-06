Филиппова (Разсадникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Разсадникова) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Разсадниковъ Ѳеодоръ

Мать: Александра Абрамова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1869

Сын: Филипповъ Иванъ

Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лобанова Марія

Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1875

Дочь: Филиппова Агрофена

Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1876

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1882

Сын: Филипповъ Максимъ

Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй

Рождение ребёнка
25.03.1885

Сын: Филипповъ Георгій

Отец ребёнка: Филипповъ Алексѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Алексѣй

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