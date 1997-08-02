Зыкова (Титова) Валентина
Место рожденияКостромская обл.
Дата рождения06.12.1934
Дата смерти02.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обл.
Рождение ребёнка
?.06.1964
Сын: Зыков Владимир
Отец ребёнка: Зыков Вячеслав
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Зыков Владимир
Отец ребёнка: Зыков Вячеслав
Якшанга, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зыков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Вячеслав
Смерть
02.08.1997
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно