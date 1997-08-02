Зыкова (Титова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Титова) Валентина

Место рождения

Костромская обл.

Дата рождения

06.12.1934

Дата смерти

02.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл.
Рождение ребёнка
?.06.1964

Сын: Зыков Владимир

Отец ребёнка: Зыков Вячеслав

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Зыков Владимир

Отец ребёнка: Зыков Вячеслав

Якшанга, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зыков Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Вячеслав

Смерть
02.08.1997
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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