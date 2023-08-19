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von Baggehufwudt Hermann Jakob Gustav
von Baggehufwudt Hermann Jakob Gustav
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Место рождения
Таллин
, Эстонская ССР
Дата рождения
30.04.1797
Пол
Мужской
Отец
V. Baggehufwudt Friedrich Jakob
1766 г.р.
Мать
Von Baggehufwudt (Von Baggehufwudt) Jakobine Wilhelmine
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1797
Отец:
V. Baggehufwudt Friedrich Jakob
Мать:
Von Baggehufwudt Jakobine Wilhelmine
Таллин
, Эстонская ССР
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