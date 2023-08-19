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von Baggehufwudt Hermann Jakob Gustav

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

30.04.1797

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1797

Отец: V. Baggehufwudt Friedrich Jakob

Мать: Von Baggehufwudt Jakobine Wilhelmine

Таллин, Эстонская ССР
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