Катенин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Давыдова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Катенина Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Катенина Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Катенина Надежда Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Клусеево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно