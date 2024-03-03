Катенин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катенин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Катенин Александр Андреевич

Мать: Катенина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Давыдова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Катенина Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Катенина Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Катенина Надежда Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катенина Надежда Иосифовна

Клусеево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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