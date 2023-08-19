Нездоимашапка Максим Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Нездоимашапка Федор Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1824
Жена: не указана
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.04.1829 ст.
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: Нездоимашапка Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1832 ст.
Сын: Нездоимашапка Никифор Максимович
Мать ребёнка: Нездоимашапка Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.
Сын: Нездоимашапка Палладий Максимович
Мать ребёнка: Нездоимашапка Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1877