Нездоимашапка Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нездоимашапка Максим Федорович

Место рождения

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Нездоимашапка Федор Абрамович

Мать: не указана

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.11.1824

Жена: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.04.1829 ст.

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: Нездоимашапка Вера Дмитриевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.03.1832 ст.

Сын: Нездоимашапка Никифор Максимович

Мать ребёнка: Нездоимашапка Вера Дмитриевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.

Сын: Нездоимашапка Палладий Максимович

Мать ребёнка: Нездоимашапка Вера Дмитриевна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нездоимашапка Вера Дмитриевна

Смерть
До 1877
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