Бугаец Денис Лукьянович
Место рождения
Дата рождения03.08.1894 ст.
Дата смерти17.02.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894 ст.
Крещение
04.08.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.02.1895 ст.
Причина смерти: от крупа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY58?i=34&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.02.1895 ст.
на отведенном кладбище