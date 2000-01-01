Павлова (Бланк) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Бланк) Анна Петровна

Павлова (Бланк) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1804

Дочь: Ваксель Варвара Павловна

Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1809

Дочь: Ваксель Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1810

Дочь: Тютчева Лукерья Павловна

Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1812

Дочь: Гурьева Софья Павловна

Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич

Бракосочетание
1819

Муж: Ваксель Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close