Павлова (Бланк) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1804
Дочь: Ваксель Варвара Павловна
Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1809
Дочь: Ваксель Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1810
Дочь: Тютчева Лукерья Павловна
Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1812
Дочь: Гурьева Софья Павловна
Отец ребёнка: Ваксель Павел Васильевич
Бракосочетание
1819
Смерть
Неизвестно