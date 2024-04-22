Кузнецов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кузнецов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кузнецов Арсентий Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кузнецов Федотий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кузнецова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Матрона
Смерть
1825