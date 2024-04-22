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Кузнецов Василий Иванович

Место рождения

Гляднево, Леденгский район, Северный край

Дата рождения

1752

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кузнецов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кузнецов Арсентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кузнецов Федотий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кузнецова Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузнецов Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрона

Смерть
1825
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