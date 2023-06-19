Малыгина (-) Катерина Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (-) Катерина Антиповна

Малыгина (-) Катерина Антиповна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Малыгин Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Некрасова Афимья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1771

Дочь: Анна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Малыгин Андрей Хрисанфович

Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Малыгин Иван Хрисанфович

Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Хрисанф Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область