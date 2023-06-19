Малыгина (-) Катерина Антиповна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Некрасова Афимья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.02.1771
Дочь: Анна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Малыгин Андрей Хрисанфович
Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Малыгин Хрисанф Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно