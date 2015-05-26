Ястребцов Богдан Динисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯстребцов Богдан Динисович

Ястребцов Богдан Динисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2015

Отец: не указан

Мать: Ястребцова Татьяна Михайловна