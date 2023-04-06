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Девкин Андрей Данилович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1874

Отец: Девкин Даниил Афанасьевич

Мать: Девкина Акилина Ефимовна

Бракосочетание
29.04.1898

Жена: Девкина Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
10.09.1898

Сын: Девкин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Девкин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
19.02.1904

Сын: Девкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
14.04.1908

Дочь: Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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