Девкин Андрей Данилович
Место рождения
Дата рождения16.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1874
Бракосочетание
29.04.1898
Рождение ребёнка
10.09.1898
Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
08.07.1901
Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
19.02.1904
Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
14.04.1908
Дочь: Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Девкина Анастасия Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно