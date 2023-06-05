Шебордаев Ефим Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Около 19.07.1813
Дочь: Шараченкова Феврония Ефимовна
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Около 13.07.1815
Сын: Шебордаев Степан Ефимович
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1817
Сын: Шебордаев Дементий Ефимович
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1819
Сын: Шебордаев Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1821
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1824
Сын: Шебордаев Поликарп Ефимович
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шебордаева Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно