Шебордаев Ефим Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Ефим Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: Шебордаева Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шебордаев Лука Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Около 19.07.1813

Дочь: Шараченкова Феврония Ефимовна

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 13.07.1815

Сын: Шебордаев Степан Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1817

Сын: Шебордаев Дементий Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1819

Сын: Шебордаев Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1821

Сын: Шебордаев Лука Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1824

Сын: Шебордаев Поликарп Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шебордаева Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шебордаев Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Шебордаева Устиния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Устиния Ивановна

Смерть
Неизвестно