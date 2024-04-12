Медведева Пилагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Медведева Степанида Филипова
Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Медведева Лукерья Филипова
Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно