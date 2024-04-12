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Медведева Пилагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826

Сын: Медведев Павел Филипов

Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Медведева Степанида Филипова

Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Медведев Семен Филипов

Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Медведева Лукерья Филипова

Отец ребёнка: Медведев Филип Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Филип Иванов

Смерть
Неизвестно
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