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Аверьян Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

18.02.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.
1841 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Полунина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.

Сын: Никифор Аверьянович

Мать ребёнка: (Полунина) Анна Яковлевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/16
Бракосочетание
13.11.1866 ст.

Жена: Наталья Петровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
оба вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/105
Смерть
18.02.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/142

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