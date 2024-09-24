Аверьян Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти18.02.1867 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.
Сын: Никифор Аверьянович
Мать ребёнка: (Полунина) Анна Яковлевна
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/16
Бракосочетание
13.11.1866 ст.
Жена: Наталья Петровна
оба вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/105
Смерть
18.02.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/142