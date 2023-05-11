Холодный Никифор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Холодный Марк Федорович
Мать: Холодная Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Холодный Влас Никифорович
Мать ребёнка: Холодная Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Холодный Федор Никифорович
Мать ребёнка: Холодная Устина Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Холодный Каленник никифорович
Мать ребёнка: Холодная Устина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854