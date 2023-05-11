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Холодный Никифор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Холодный Марк Федорович

Мать: Холодная Анна Касьяновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Холодный Влас Никифорович

Мать ребёнка: Холодная Устина Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Холодный Федор Никифорович

Мать ребёнка: Холодная Устина Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Холодный Каленник никифорович

Мать ребёнка: Холодная Устина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Устина Васильевна

Смерть
1854