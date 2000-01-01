Гогаринова (Лосева) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Маркова Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Малово Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кобелев Палагия Трофимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно