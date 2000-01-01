Гогаринова (Лосева) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Лосева) Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Маркова Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Малово Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кобелев Палагия Трофимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Трофим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Трофим Петрович

Смерть
Неизвестно
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