Ширяева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширяев Иван
3-й сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширяев Иван
2-й сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Лука Иванович
Отец ребёнка: Ширяев Иван
1-ый сын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Иван
Рождение ребёнка
Около 1793
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширяев Иван
Смерть
Неизвестно