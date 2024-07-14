Ширяева Анна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШиряева Анна Петровна

Ширяева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван

Зарайск, Зарайск, Московская область
3-й сын
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван

Зарайск, Зарайск, Московская область
2-й сын
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Лука Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван

Зарайск, Зарайск, Московская область
1-ый сын
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Иван

Рождение ребёнка
Около 1793

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширяев Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.