Моркин Максим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.2003
Сын: Моркин Александр Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2015
Сын: Моркин Савелий Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности