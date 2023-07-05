Моркин Максим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моркин Максим Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.2003

Сын: Моркин Александр Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2015

Сын: Моркин Савелий Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности