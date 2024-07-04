Даудова Гиффет Мухамедовна
женский, родилась 04.05.1921, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
умерла 21.01.1993, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
ОтецДаудов Мухамед (Нажип) Ибрагимович23.10.1893 г.р.
МатьДаудова (Давлекамова) Айша Абдрахмановна14.03.1898 г.р.
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Рождение
04.05.1921
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
21.01.1993
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область