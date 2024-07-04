Даудова Гиффет Мухамедовна 04.05.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даудова Гиффет Мухамедовна

Автор
СД
Даудов С.

женский, родилась 04.05.1921, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

умерла 21.01.1993, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Отец
Даудов Мухамед (Нажип) Ибрагимович23.10.1893 г.р.
Мать
Даудова (Давлекамова) Айша Абдрахмановна14.03.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1921

Отец: Даудов Мухамед (Нажип) Ибрагимович

Мать: Даудова (Давлекамова) Айша Абдрахмановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Смерть
21.01.1993
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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