Богданова Мария
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Голубенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович
Смерть
Неизвестно