Богданова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Мария

Богданова Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Голубенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Иван Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Иван Маркелович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close