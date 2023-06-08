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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кушавин Владислав
Отец ребёнка: Кушавин Виктор
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кушавин Евгений
Отец ребёнка: Кушавин Виктор
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кушавин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушавин Виктор