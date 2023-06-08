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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кушавин Владислав

Отец ребёнка: Кушавин Виктор

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кушавин Евгений

Отец ребёнка: Кушавин Виктор

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кушавин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушавин Виктор