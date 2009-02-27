Логачев Рустам Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогачев Рустам Сергеевич

Логачев Рустам Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2009

Отец: не указан

Мать: Туганбаева Зульфия Фанильевна