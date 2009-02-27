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Логачев Рустам Сергеевич
Логачев Рустам Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Туганбаева Зульфия Фанильевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2009
Отец: не указан
Мать:
Туганбаева Зульфия Фанильевна
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