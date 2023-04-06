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Ильинъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.05.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1854

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ильинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
10.08.1894

Сын: Ильинъ Андрей

Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова

хуторъ Петропавловскій
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Иванова

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