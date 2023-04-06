Ильинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения29.05.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1854
Отец: Ильинъ Иванъ
Мать: Ильина Екатерина
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ильинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
10.08.1894
Сын: Ильинъ Андрей
Мать ребёнка: Ильина Анна Иванова
хуторъ Петропавловскій
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна Иванова