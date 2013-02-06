Соболев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1945
Дата смерти06.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.02.2013