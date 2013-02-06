Соболев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Юрий Александрович

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Место рождения

Темта, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.01.1945

Дата смерти

06.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Темта, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.02.2013
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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