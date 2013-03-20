Извекова (Тимофеева) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Тимофеева) Нина Павловна

Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.07.1935

Дата смерти

20.03.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.07.1963

Дочь: Родичева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Извеков Александр Михайлович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.03.2013
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область