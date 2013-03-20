Извекова (Тимофеева) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения05.07.1935
Дата смерти20.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1963
Дочь: Родичева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Извеков Александр Михайлович
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.03.2013
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область