Самохинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохинъ Яковъ

Самохинъ Яковъ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Самойла Кузьминъ

Мать: Матрена Клементьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Самохинъ Макей

Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Самохинъ Федоръ

Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Самохинъ Алексей

Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Самохинъ Максимъ

Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Василиса Тихонова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close