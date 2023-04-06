Самохинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Самойла Кузьминъ
Мать: Матрена Клементьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Самохинъ Макей
Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Самохинъ Федоръ
Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Самохинъ Алексей
Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Самохинъ Максимъ
Мать ребёнка: Самохина Василиса Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно