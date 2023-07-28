Мальцева Жанна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Жанна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мальцев Александр Афанасьевич

Мать: Мальцева М К

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