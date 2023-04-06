Ушакова (Мохова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Мохова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.02.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ушаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Ушаков Александр Степанович

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1925

Дочь: Кулябина Елена Александровна

Отец ребёнка: Ушаков Александр Степанович

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Тимонина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ушаков Александр Степанович

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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