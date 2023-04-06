Ушакова (Мохова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.02.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ушаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Ушаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1925
Дочь: Кулябина Елена Александровна
Отец ребёнка: Ушаков Александр Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Тимонина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ушаков Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно