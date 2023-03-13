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Земляковъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Земляковъ Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Земляковъ Матвей

Мать ребёнка: Землякова Василиса Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Земляковъ Савелий

Мать ребёнка: Землякова Василиса Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Земляковъ Максимъ

Мать ребёнка: Землякова Василиса Леонтьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землякова Василиса Леонтьева

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