Земляковъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Земляковъ Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Земляковъ Матвей
Мать ребёнка: Землякова Василиса Леонтьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Земляковъ Савелий
Мать ребёнка: Землякова Василиса Леонтьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Земляковъ Максимъ
Мать ребёнка: Землякова Василиса Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно