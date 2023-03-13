Землякова Василиса Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Земляковъ Матвей
Отец ребёнка: Земляковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Земляковъ Савелий
Отец ребёнка: Земляковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Земляковъ Максимъ
Отец ребёнка: Земляковъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земляковъ Никифоръ
Смерть
1792