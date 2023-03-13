Землякова Василиса Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землякова Василиса Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Земляковъ Матвей

Отец ребёнка: Земляковъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Земляковъ Савелий

Отец ребёнка: Земляковъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Земляковъ Максимъ

Отец ребёнка: Земляковъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земляковъ Никифоръ

Смерть
1792
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан