Чукавин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти30.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
30.01.1944
Погиб в бою при освобождении деревень Дуброва, Вельчо, Озаричи, Паричи Гомельской области республики Беларусь. Первоначально захоронен в 1км. восточнее деревни Вельчо. Позже был перезахоронен в братск... Показать все