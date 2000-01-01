Чукавин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукавин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

30.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.01.1944
Погиб в бою при освобождении деревень Дуброва, Вельчо, Озаричи, Паричи Гомельской области республики Беларусь. Первоначально захоронен в 1км. восточнее деревни Вельчо. Позже был перезахоронен в братск... Показать все
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