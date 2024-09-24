Куклин Феодот Пименов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1828 ст.
Нелюбинской волости крестьянин из поселенцев Феодот Пименов Куклин первым законным браком деревни Иштанской с крестьянской дочерью девицей Татьяной Феодорой Шубиной венчан священником Василием Тверсти... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1840 ст.
Сын: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)
Мать ребёнка: Куклина (Шубина) Татьяна Феодорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65HD-Z5NP Никольской волости деревни Иштанской поселенец Феодот Пимонов Куклинъ и законная его жена Татияна Феодорова, оба православного вероисповедания.
Смерть
Неизвестно