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Куклин Феодот Пименов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1828 ст.

Жена: Куклина (Шубина) Татьяна Феодорова

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Нелюбинской волости крестьянин из поселенцев Феодот Пименов Куклин первым законным браком деревни Иштанской с крестьянской дочерью девицей Татьяной Феодорой Шубиной венчан священником Василием Тверсти... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1840 ст.

Сын: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)

Мать ребёнка: Куклина (Шубина) Татьяна Феодорова

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65HD-Z5NP Никольской волости деревни Иштанской поселенец Феодот Пимонов Куклинъ и законная его жена Татияна Феодорова, оба православного вероисповедания.
Смерть
Неизвестно

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