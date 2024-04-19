Черноус (Кирьяк) Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Черноус Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Черноус Василий Трофимович
Отец ребёнка: Черноус Трофим Иванович
Смерть
После 1797
Рождение ребёнка
30.06.1800 ст.
Дочь: Черноус Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Черноус Трофим Иванович