Черноус (Кирьяк) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноус (Кирьяк) Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Черноус Карп Трофимович

Отец ребёнка: Черноус Трофим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Черноус Василий Трофимович

Отец ребёнка: Черноус Трофим Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1800 ст.

Дочь: Черноус Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Черноус Трофим Иванович

Покровское, Чернігівська область
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