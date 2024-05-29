Бардин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 16.09.1907 ст.
Дата смерти15.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.09.1907 ст.
Деревни Гулькиной крестьянин Григорий Дорофеев Бардин и законная жена его Пелагея Николаева,оба православные
Крещение
20.09.1907 ст.
Восприемники: Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Николаев Самарцев и той же деревни крестьянская жена Мария Дорофеева Самарская
Смерть
15.07.1908 ст.
от коклюша РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1908 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1398) 0045