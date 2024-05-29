Бардин Михаил Григорьевич Около 16.09.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Михаил Григорьевич

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 16.09.1907 ст.

Дата смерти

15.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.09.1907 ст.

Отец: Бардин Григорий Дорофеевич

Мать: Бардина (Самарская) Пелагея Николаевна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Григорий Дорофеев Бардин и законная жена его Пелагея Николаева,оба православные
Крещение
20.09.1907 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Николаев Самарцев и той же деревни крестьянская жена Мария Дорофеева Самарская
Смерть
15.07.1908 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от коклюша РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК КУЗАЙКИНА, ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 1908 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1398) 0045

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