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(Суровцова) Марфа
(Суровцова) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Пол
Женский
Отец
Суровцовъ Иванъ
1877 г.р.
Мать
Суровцова (Денисова) Ирина
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Суровцовъ Иванъ
Мать:
Суровцова Ирина
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