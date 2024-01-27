Лоскутова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Алексеевич

СССР Северная Осетия г.Владикавказ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
СССР Северная Осетия г.Владикавказ
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