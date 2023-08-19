Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Минична
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Минична
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Минична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Минична
Смерть
Неизвестно