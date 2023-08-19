Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Федорович

Григорий Федорович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: Феврония Семеновна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Минична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Минична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Минична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Минична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close