Винокурова (Волкова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокурова (Волкова) Лидия Ивановна

Винокурова (Волкова) Лидия Ивановна

avatar

Место рождения

Меленки, Владимирская губ.

Дата рождения

29.11.1907

Дата смерти

01.04.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Меленки, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
01.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокуров Сергей Петрович

Меленки, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Винокуров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Винокуров Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Сергей Петрович

Смерть
01.04.1997
Меленки, Владимирская губ.
Похороны
Неизвестно
Меленки, Владимирская губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close