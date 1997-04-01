Винокурова (Волкова) Лидия Ивановна
Место рожденияМеленки, Владимирская губ.
Дата рождения29.11.1907
Дата смерти01.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Меленки, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
01.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винокуров Сергей Петрович
Меленки, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
28.03.1930
Сын: Винокуров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Винокуров Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1997
Меленки, Владимирская губ.
Похороны
Неизвестно
Меленки, Владимирская губ.