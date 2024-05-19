Горлов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
1859 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1841
Мать ребёнка: Горлова (--) Анисия Максимовна
Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Горлова (--) Анисия Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Горлова (--) Анисия Максимовна
Смерть
Неизвестно