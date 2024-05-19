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Горлов Василий Иванович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Горлов Иван Львович

Мать: Горлова (Сафронова) Мария Ивановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова (--) Анисия Максимовна

Рождение ребёнка
27.02.1841

Сын: Горлов Конон Васильевич

Мать ребёнка: Горлова (--) Анисия Максимовна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горлов Нил Васильевич

Мать ребёнка: Горлова (--) Анисия Максимовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Горлова (--) Анисия Максимовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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