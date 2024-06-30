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Езев Илья Константинович

Место рождения

Некрасово, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Езев Константин Анисимович

Мать: Езева Евдокия Степановна

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Езева Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Езев Павел Ильич

Мать ребёнка: Езева Дарья Ефимовна

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Езева Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Езева Дарья Ефимовна

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Езев Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Езева Дарья Ефимовна

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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