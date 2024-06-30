Езев Илья Константинович
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Езева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Езев Павел Ильич
Мать ребёнка: Езева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Езева Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Езева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Езев Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Езева Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно