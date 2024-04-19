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Михеева Дария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Давид Евфимиевич

Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1823

Сын: Михеев Даниил Давидович

Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1831

Сын: Михеев Тимофей Давидович

Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Михеев Михаил Давидович

Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1834

Сын: Михеев Галактион Давидович

Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михеев Ион Давидович

Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич

Смерть
Неизвестно

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