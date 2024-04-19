Михеева Дария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Михеев Галактион Давидович
Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михеев Ион Давидович
Отец ребёнка: Михеев Давид Евфимиевич
Смерть
Неизвестно