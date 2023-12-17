Ларяева (Харламова) Марина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларяева (Харламова) Марина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

19.08.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Харламов Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
1871

Муж: Ларяев Захар Никоноров

627-273-28-1871г, 366,367 41
Рождение ребёнка
10.11.1874 ст.

Дочь: Конькова Матрёна Захарова

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Ларяев Иван Захарович

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
25.10.1881 ст.

Дочь: Неонила Захарова

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Ларяев Пётр Захарович

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Рождение ребёнка
19.03.1885 ст.

Сын: Ларяев Jаков Захарович

Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров

Смерть
19.08.1886 ст.
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