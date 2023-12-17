Ларяева (Харламова) Марина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854 ст.
Дата смерти19.08.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Харламов Егор
Бракосочетание
1871
627-273-28-1871г, 366,367 41
Рождение ребёнка
10.11.1874 ст.
Дочь: Конькова Матрёна Захарова
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
1878 ст.
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
25.10.1881 ст.
Дочь: Неонила Захарова
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Рождение ребёнка
19.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Ларяев Захар Никоноров
Смерть
19.08.1886 ст.